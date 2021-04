Bakan Karaismailoğlu Konya-Karaman YHT Hattının test sürüşüne katıldı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Konya- Karaman YHT Hattının test sürüşüne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

KARAMAN - Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinin test sürüşüne katılarak, Karaman Tren Garı'nda basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur" dedi.

Bakan Karaismailoğlu Konya-Karaman-Ulukışla arası Hızlı Tren Hattı'nın çalışmalarını incelemek üzere Karaman'a geldi. Konya-Karaman arasında yapılan Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın test aşamasına katılarak Karaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Karaman Tren Garı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahibiz"

Konya-Karaman-Ulukışla arası Hızlı Tren Hattını incelemek için geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu ulaştırma ve haberleşmede büyük adımlar kaydedildiğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan cesur ve kararlı adımlar sayesinde son 19 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında çok önemli aşamalar kaydettik. Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demiryollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemi ile bağlarken her noktadan dünya ile yakınlaştırdık. Çiftçimize, sanayicimize, yatırımcımıza, ihracatçımıza, turizmcimize can suyu olduk. İstihdam olanaklarını genişlettik. Bugün ülkemizin ve insanımızın, zamanın gereği olarak değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahibiz. Bu altyapıyı lojistik, mobilite ve dijitalleşmeye odaklanarak daha da geliştiriyor, bütünsel kalkınmamıza omuz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur"

Bakanlığın hayata geçirdiği projelerin Türkiye ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Ekonomimizi ateşleyen bu yatırımlar kat be kat geri dönmektedir. Yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı yapılmıştır. Aziz Milletimiz de geleceğin Türkiye'sinin inşası ve imarı için yaptığımız bu hummalı çalışmalarımızı çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Böyle büyük mega projeleri yapmak cesaret ister. Bu projeler yüz yıl hizmet edecek projeler yani torunlarımızın geleceğini hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Adeta Türkiye'yi demir ağlarla ördük"

Lojistik Master Plan, Ulaşım Ana Planı ve 2023 Stratejik Planları doğrultusunda Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu süreçte demiryolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine koyulmamış bu alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarla ördük. 2020 yılında da süre gelen demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere Demiryolu Reformu'nu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu Reform kapsamında, Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı gibi projelerimizle Yeni İpek Demiryolu'nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak Orta Koridor'un hakimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve Hızlı Tren hatlarımızın kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik" ifadelerine yer verdi.

"Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir"

Ankara'dan Karaman'a müjde ile geldiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin, 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlerimiz başarıyla devam etmektedir. İnşallah haziran ayında hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz. Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte, Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi, 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Tamamı 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar hızla devam ederken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'lara ulaşmıştır. Hattımızın bir başka kesimi olan Ulukışla-Yenice Demiryolu hattı projesi de Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattı olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattında ihale hazırlıkları devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

"Konya-Karaman-Mersin- Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz"

Karaman ile Adana arasında yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Ülkemizin gelişen sanayi, tarım ve turizm kenti Karaman'ın, bir başka büyük ilimiz olan Adana ile de yakınlaştırılması için çalışıyoruz. Konya-Karaman-Mersin-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz. Yaptığımız her proje, döktüğümüz her metre asfalt, döşediğimiz her metre ray Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Dünya son yüzyılın en büyük pandemisini yaşarken elbette ekonomik anlamda da ciddi bir durağanlık yaşıyor. Türkiye de doğal olarak bu durumdan etkilenmiştir. Ancak biz, krizlerden etkilenmeyecek kadar güçlenmiş, üretkenliğiyle kendi kendine yeten, dünya ticareti üzerinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizle, belediyelerimizle, teşkilatlarımızla Türkiye'yi bolluk, bereket içinde yaşayacağımız güzel günlere eriştireceğiz."