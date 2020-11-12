Bakan Karaismailoğlu: "(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik."
12.11.2020 11:27
Bakan Karaismailoğlu: "(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı.
Bakan Karaismailoğlu: "(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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