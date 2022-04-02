Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti

02.04.2022 17:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'yı ve teşkilatı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada ilçe teşkilat başkanları ve belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Basına kapalı toplantının ardından Karaismailoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve teşkilat üyelerini ziyaret etti.

Burada konuşan Karaismailoğlu, Malatya'nın kendileri için büyük önem taşıdığını, kentin yaşam kalitesini yükseltip insanların yaşamını kolaylaştıracak işleri bir an önce bitirmenin telaşı içinde olduklarını anlattı.

Kömürhan ve Tohma köprülerini açtıklarını, çevre yolunun 26 kilometrelik birinci etabının bugün açılacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Cumhur İttifakı olarak hepimizin tek derdi var, vatanımıza milletimize hizmet etmek. Milletimizin gönlünü almak, onun hayır duasına mazhar olacak işler yapmak, bütün derdimiz o." dedi.

Ülkenin dört bir tarafında çok güzel işler yapıldığını, son iki hafta içerisinde dünyanın en uzun asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nün, 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale otoyolunun, Tokat Havalimanı'nın açılışını yaptıklarını, Antalya Havalimanı'nın özelleştirilmesinden 2 milyar 100 milyon avroyu devletin hazinesine koyduklarını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"O kadar çok işimiz var ki hepsini inşallah bir bir yapacağız. Hepimizin tek hedefi var o da milletimizin rızasını almak. Türkiye'yi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve haberleşmede bütün sektörlerde çok hummalı bir çalışma var. Çok büyük bütçeleri yönetiyoruz, sonuçta hepsi vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için."

Ziyarette, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da hazır bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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