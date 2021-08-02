Bakan Karaismailoğlu, Manavgat'taki yangının etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat ilçesindeki orman yangınında çok sayıda evin zarar gördüğü mahallelerde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, Sırtköy, Aşağıışıklar, Aravcasuyu ve Gebece mahallelerinde evleri, ahırları, otomobilleri yanan, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, gazetecilere, Antalya ve Muğla'da maalesef çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Afetin hala devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, yangınları söndürmek için binlerce kişiyle çok sayıda helikopter ve uçakların mücadele verdiğini ancak sıcak hava ve düşük nemin işlerini zorlaştırdığını kaydetti.

Yangınların en kısa sürede bitmesini temenni eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yangının geçtiği bölgelerde hasar tespitleri yapıyoruz. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir mücadele veriyoruz. İnsanların dertlerini dinleyip acil ihtiyaçlarını çözmek için sürekli sahadayız. Onlarla beraberiz. Bir taraftan da yangınla mücadeleyi olağanüstü bir güçle devam eden işçilere, itfaiye erleriyle bulup onları motive ediyoruz. Bu mücadeleyi verirken birileri tarafından oturdukları yerden yalan yanlış dezenformasyonlar yapılıyor. Vatandaşlar devletine güveniyor. Devletin de vatandaşına sahip çıkmasıyla bunların üstesinden geleceğiz. Bu yalanlara kimse aldırış etmesin. Kimse merak etmesin en kısa sürede yangının izlerini kaldıracağız. Bu mücadeleden başarılı şekilde çıkacağız."

Yangının devam ettiği bölgelerde elektrik kesintilerinden dolayı haberleşmelerde de sıkıntı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, mobil haberleşme araçlarının bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu, Marmaris'te denizden de ekiplerin lojistik destek verdiğini vurguladı.