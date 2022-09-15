BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MARDİN'DE

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi açılış ve programa katılmak için Mardin'e geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra valilik makamına geçti. Bakan Karaismailoğlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.