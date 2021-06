Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile orta koridor hedeflerinin daha da güçleneceğini söyledi.

Mardin'e gelen Bakan Karaismailoğlu'nun ilk durağı Mardin Valiliği oldu. Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Bakan Karaismailoğlu'na plaket takdim etti. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Mardin-Midyat yolunun temel atma töreni vesilesiyle burada olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bugün, doğunun incisi, kadim geçmişi ile tüm dünyanın göz bebeği olan Mardin ilimizde bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve bölgenin daha hızlı kalkınmasını katkı sunacak, sürücülerimizin seyir güvenliğini artıracak, çevre iller ile bölge halkımızın ticaretine değer katacak Mardin - Midyat yolunun temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımlar ve altyapı projelerini hayata geçirip, temellerini attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Bakanlığın bütün personelinin güçlü azim ve motivasyonu ile milli bağımsızlık ve milli ekonomi hedeflerini destekleyen bütünsel kalkınmayı sağlamak için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yatırımlarımız sonucunda ülkemizin kat ettiği gelişmeyi görmek bizleri mutlu ediyor, daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Milletimizin bize verdiği yetki ile bugün Türkiye'yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için kara yolları ve hava yollarında kat ettiğimiz gelişmeyi, demir yolları ve deniz yollarında da sağlıyoruz" diye konuştu.

"Mardin, her daim barış ve hoşgörünün ilim ve hikmetin ana vatanı olmuştur"

Küresel bir vizyonla attıkları bu adımların olmazsa olmazının her ilde gerçekleştirdikleri yatırımlarla bütünsel kalkınmanın hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile, Doğu - Batı ve Kuzey - Güney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Mardin'e gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız her yatırım da gerek bölge gerekse ülkemiz önem arz ediyor. Engin bir denizi andıran Mezopotamya Ovasının kıyısında, dağ yamacına yerleşmiş bir mücevher gibi duran bu eşsiz şehir. Birbiri ile iç içe geçmiş camileri, kiliseleri, medreseleri ve manastırları ile Mardin, her daim barış ve hoşgörünün ilim ve hikmetin ana vatanı olmuştur. Farklı dillerden, dinlerden ve mezheplerden insanların buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı, maneviyatı gelişmiş bambaşka bir coğrafyadır. Telkari ustaları, bakır ustaları, taş ustaları adeta nakış nakış işlemişler bu kenti. Ancak, ne yazık ki çok kültürlü yaşamı ve maneviyatıyla yalnızca bizlerin değil, dünyanın göz bebeği kadim Mardin, 2003 yılına kadar hak ettiği hizmetlerden uzak bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bugüne kadar Mardin'e 4 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Bugüne kadar sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 4 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Mardinlilerin son 19 yıla kadar, yani AK Partinin hizmet siyaseti ile tanışana kadar bu zenginliklerinden faydalanamadığını görüyoruz. Mardin'e tarihi varlıkları nedeniyle zamanın durduğu şehir diyorlar, doğru. Ancak maalesef AK Parti öncesinde duranın sadece zaman olmadığını da anlıyoruz. AK Parti hükümetleri yönetime gelene kadar yatırım namına tek bir çivi dahi çakılmamış. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'yi olduğu gibi Mardin'i de bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın derdine düştük. Son 19 yılda Mardin fersah fersah yol aldı. Mardin bizim için çok önemli. Mardin hazır bir yay gibi. Harekete geçmesi için bir dokun yeter. 2003'te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu var iken 235 kilometre daha inşa ederek toplamda 263 kilometreye ulaştık. Şehrimizi, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Şırnak'a ve Batman'a bölünmüş yollar ile bağladık. Sadece 20 kilometre BSK'lı yolu var iken 363 kilometre daha bitümlü sıcak kaplama yaparak toplamda 383 kilometreye çıkardık" dedi.

"Projenin tamamlanması ile yıllık 3,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

26 Martta Kızıltepe Ceylanpınar yolunu temelini sizlerle birlikte attıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün de yeni bir yolumuzun temelini atmak için buraya geldik. Mardin - Midyat yolunun yapımına başlıyoruz. Fiziksel ve geometrik standartları yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Mardin'in sadece kara yollarını değil, diğer tüm modlardaki ulaşım ağlarını da güçlendiriyoruz. Mardin Havalimanının pistini ve terminal binasını büyüttük. 2003 yılında 19 bin olan yolcu sayısını, 2020 yılında 398 bine çıkardık. Bizim Mardin'e verilmiş bir sözümüz var. Yola, 'En büyük sevincimiz vatandaşımızın duyacağı mutluluktur' diye çıktık. Mardin ve ilçelerinin geleceği için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde bizim için yorgunluk yok. Bugüne kadar Mardin için hiç durmadık bundan sonra da durmayacağız. Mardin ve ilçeleri için AK kadrolar olarak birlikte harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz, hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak, siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Partinin yakaladığı başarıyı gerçekleştiremezsiniz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen bu yolda yürüyemez. Biliyorum ki partimizin temelini hizmet için çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani sizler oluşturuyorsunuz. Sizlere Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek için büyük görevler düşüyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik, beraberlik ve barış ortamını her daim diri tutmalıyız. Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en doğru ve etkili şekilde korumalı. Görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız. Ekim ayındaki Mardin ziyaretimizde tarihi Gelüşke Handa hep beraber barış güvercinleri uçurmuştuk. Biz alın teri dökmekten yorulmuyor, gece gündüz daha iyisi için çalışıyorsak, işte o güvercinlerin, milletimizin, geleceğimiz olan gençlerimizin hatırınadır" ifadelerini kullandı. - MARDİN