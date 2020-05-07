Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan yılda 25 bin konteyner geçecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan yılda 25 bin konteyner geçecek - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan yılda 25 bin konteyner geçecek

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treni geçeceğini belirterek, "Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve yurt içi yük taşımacılığı başlamış olacak.

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan yılda 25 bin konteyner geçecek, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treni geçeceğini belirterek, "Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve yurt içi yük taşımacılığı başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner, Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en kısa, en ekonomik, en elverişli uluslararası demiryolu koridoru olan orta koridorun en önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Marmaray'dan ilk uluslararası yük treninin geçen yıl Kasım ayında geçtiğini anımsattı. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express'in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ederek Prag'a ulaştığını anlatan Karaismailoğlu bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

'MARMARAY'LA BİR İLK YAŞANACAK, AKTARMA TARİH OLACAK'

Yüklerin Bakü-Tiflis- Kars hattının ve Marmaray'ın kullanılarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağladığını belirten Karaismailoğlu, bu noktada yurt içi yük taşımacılığı için de Marmaray'ın Anadolu'nun hammaddelerini ve ürünlerini Avrupa'ya ulaştırmak açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda ilk yurt içi yük treninin yarın Marmaray'dan geçeceğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Adana ve Gaziantep'den alacağı yükleriyle Marmaray'dan geçiş yaparak Tekirdağ'ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni, bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep'ten trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak."

YILDA 25 BİN KONTEYNER

Karaismailoğlu, yarın gece Marmaray'dan geçecek yük treninin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olduğunu belirterek, söz konusu yük treninin 16 vagon, 32 konteyner içerisinde plastik hammaddesi taşıdığını bildirdi. Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun bin 524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

" Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demiryolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak."


Adil Karaismailoğlu, Marmaray, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:50 Kaynak: DHA


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