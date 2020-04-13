Bakan Karaismailoğlu, maske dağıtım işlemlerini inceledi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "PTT 45 bin çalışanı 5 binin üzerinde iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosu ile insanlarımızın hayatı için yola çıktı. Hükümetimizin açıkladığı destek programı kapsamında 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hadımköy'deki PTT merkezini ziyaret ederek maskelerin paketlenerek dağıtılmasını inceledi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları yakından takip etti. İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan CVİD-19 salgınına karşı devletimiz milletimiz el ele gönül gönüle güçlü bir mücadelenin içindeyiz. Bu süreçte her vatandaşımıza ve kurumlarımıza önemli görevler düşüyor. Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatımız bugün aynı anlayışla çalışmalarını yürütüyor. Her zorlu koşulda ön saflarda yer alan PTT teşkilatımız bugün salgınla mücadelemizde de paketleme ve dağıtım ağı ile bu çabanın en önemli kalkanlarından biridir" dedi.



"4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz"



PTT'nin 45 bin çalışanı 5 binin üzerinde iş yeri ve 10 bini aşkın araç filosu ile insanlarımızın hayatı için yola çıktığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin önemli bire kısmını şube irtibatını azaltarak adreslere teslime çevirdik. Bu kapsamda yaşlılık ve engelli aylık ödemeleri ile emekli sandığı Bağkur ve SSK ödemelerin vatandaşlarımızın kapısına götürüyoruz. Aynı şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı kapsamında 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar maske bulma mücadelesi verirken PTT teşkilatımız maskeleri ücretsiz olarak vatandaşımızın ayağına götürüyoruz" açıklamasını yaptı.



"PTT çalışanlarımız da büyük özveriyle çalışıyorlar"



Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında ise, "PTT'nin üstelenmiş olduğu bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Maskelerimiz yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu süreçte tıpkı sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerimiz gibi PTT çalışanlarımız da büyük özveriyle çalışıyorlar. Paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple titiz güvenli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları çerçevesinde paketlenip adreslere gönderiliyor. Vatandaşlarımız PTT şubelerine gitmesinler evlerinde kalsınlar" dedi. - İSTANBUL