Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenileneceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenileneceğini duyurdu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenilenmesi için proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenilenmesi için proje çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir marina, park, yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

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Karaismailoğlu, barınakta incelemelerde bulunarak Mersin Amatör Balıkçılar Derneği üyeleri ve esnafla sohbet etti.

Barınakta yapılması planlanan projeyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı inşallah Mersin'e, Akdeniz Belediyesine yakışır şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir marina, park, yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Akdeniz Belediyesinin tavsiyesi, görüşleri bizler için çok önemli. Onların görüşlerini de dikkate alarak güzel bir proje çıkacak inşallah. Proje bittiğinde sizlerle paylaşıp, olurunu aldıktan sonra inşallah inşaatını takip edip, bir an önce bitirip sizlerin hizmetine sunacağız."

Mersinlilerin yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlar yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, çalışmaları yakından izlemek için kente geldiklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da son yıllarda barınağın canlılığını kaybettiğini belirterek, "Çamlıbel'i, Mersin'in cazibe merkezi haline getireceğiz, bundan emin olun. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da bize destek veriyor, Allah ondan razı olsun. İnşallah burası son derece görkemli, cıvıl cıvıl, insanların çok rahatça gelip vakit geçirebileceği, eğlenebileceği bir mekan olacak." diye konuştu.

Barınağın yakınında millet bahçesi yapıldığını anımsatan Elvan, iki projenin entegre edileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Karaduvar Balıkçı Barınağı'nı ve Mersin Valiliğini de ziyaret etti.

Çamlıbel, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın yenileneceğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika

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