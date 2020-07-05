Bakan Karaismailoğlu, Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çeşmeli- Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli- Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Erdemli ilçesindeki Ayrancı-Köserelli arasında sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Buradaki konuşmasında, devam eden ve planlanan projeleri yerinde incelemek için kente geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sizlerin yaşamını, hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız ve yapacağımız işlerle her zaman yanınızda olacağız. Müteahhidi dinledik, Karayollarından da arkadaşlarımız burada. İnşallah bu yolumuzu da en kısa zamanda bitireceğiz. Size yakışır, konforunuzu, hayat kalitenizi arttıracak bir yol olacak. İnşallah hizmet yolunda daha güzel işlerde her zaman sizlerle birlikte olacağız." diye konuştu

Karaismailoğlu, otoyol yapılması planlanan Çeşmeli-Taşucu bölgesinde de incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Çeşmeli-Taşucu otoyoluyla ilgili projemizi inceledik, bilgileri aldık. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli-Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Ağustos ayı gibi inşallah yaz bitmeden Çeşmeli-Kızkalesi'nin ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 2 yıl da dolmadan burayı faaliyete almak için bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2 yıl içerisinde sizlere yakışan bir yolla hizmet vermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Çeşmeli-Taşucu otoyol projesinin, turizm açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ayrancı-Köserelli yol çalışmasının da bölge halkı için önem arz ettiğinin altını çizen Elvan, "İnşallah Yörük kardeşlerimiz, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven kardeşlerimiz çok daha kısa bir sürede Güzeloluğa, Ayrancıya ve Karaman'a ulaşma imkanına kavuşacak." ifadesini kullandı.

Vali Ali İhsan Su'nun eşlik ettiği Karaismailoğlu, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obruklarını da gezdi.

Karaismailoğlu, Silifke- Mut ve Silifke- Gülnar ilçeleri arasındaki yol çalışmalarını da inceleyerek, bilgi aldı.

TEM Otoyolu, Çeşmeli, Taşucu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:47 Kaynak: AA

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