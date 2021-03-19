Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı

19.03.2021 17:39

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız" "Mersin Limanı, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından" Ulaştırma...

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız"

"Mersin Limanı, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından"

MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine her zamankinden daha yakın olduğunu belirterek, "Ulaşımın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de güçlü Türkiye'ye yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken, çağa uygun niteliklere sahip tersanelerimizde gemi inşa sanayimizin kapasitesini genişletiyoruz. Devlet aklı ve iradesi ile özel sektörün gücünü bir araya getirerek dünya deniz ticaretine ağırlığımızı koyuyoruz" dedi.

Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Attığımız her temelle, hizmete açtığımız her projemizle, 4 bine yakın şantiyemizde hızla tamamlanmakta olan her işimizle hayal ettiğimiz geleceğe koşar adım yürüyoruz. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefimize her zaman olduğumuzdan daha yakınız. Ulaştırma ve haberleşme alanında attığımız adımlarla dolu dolu geçirdiğimiz bir 19 yılı geride bıraktık. Öyle ki, ülkemizin, yükselişte olan Avrasya Bölgesinde lojistik bir süper güç olduğunu göğsümüzü gere gere ifade edebilir duruma geldik. Ulaşımın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de güçlü Türkiye'ye yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken, çağa uygun niteliklere sahip tersanelerimizde gemi inşa sanayimizin kapasitesini genişletiyoruz. Devlet aklı ve iradesi ile özel sektörün gücünü bir araya getirerek dünya deniz ticaretine ağırlığımızı koyuyoruz" diye konuştu.

2003 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 8.9 detveyt ton ile dünyada 17'nci sırada iken, 2020'de bu miktarın 29.3 milyon detveyt tona ulaştığını ve sıralamada da iki kademe artarak 15'e yükseldiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003'te 190 milyon ton iken, 2020'de yüzde 261 artış ile 496 milyon 642 bin tona ulaşmıştır. Denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız da yine aynı dönemde 149 milyon tondan yüze 245 artış ile 365.4 milyon tona çıkmıştır. Limanlarımızda elleçlenen konteyner tonajı açısından da önemli mesafe kat ettik. 2003'te 2.5 TEU olan miktarı 2020'de 11.6 milyon tona yükselttik. Uluslararası Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da yüzde 229 artış ile 2020 yılında 504 bin 752'ye ulaşmıştır. Bu tablo Türk denizciliğinin ve Türk limancılığının takdire şayan başarısının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Mersin Limanı, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından"

Mersin'in hem Türkiye ekonomisi hem de Doğu Akdeniz'e hakimiyeti açısından son derece stratejik bir nokta olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu nedenle son yıllarda Mersin'in çehresini değiştirecek çok sayıda yatırım yaptıklarını kaydetti. Mersin'in, genişleyen limanlarıyla, nükleer güç santralleriyle, Çukurova Havalimanı ile Türkiye'nin gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 3. reaktörünün temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve ihalesi tamamlanarak çalışmalarını başlattığımız Çukurova Havalimanı, bölgede gerçekleştirdiğimiz dev projelere birer örnektir. Bugün, havalimanımızı da ziyaret ettik ve çalışmaları yerinde inceledik. Şu anda ise sizlerle birlikte Mersin Uluslararası Limanı'ndaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesinin temelini atacağız. TCDD Mersin Limanı, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından. Limanımız, coğrafi konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması, ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve denizyolu modlarına entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz etmekte. 2007-2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı'na 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Zira, uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz limanları, Asya-Avrupa hattında aktarma limanları olarak önem kazanmaktadır. Bu minvalde, temelini atacağımız Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı da son derece gerekli bir projedir. Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi, 1.5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin 2022 sonunda işletmeye açılmasıyla birlikte, 500 kişi doğrudan 5 bin kişi dolaylı olarak istihdam imkanı sağladığını da müjdelemek isterim. Mersin Limanımız, genişletme projesiyle; güneyde toplam 880 metrelik rıhtıma sahip olacak ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirilecek. Limanımızın kapasitesi bu sayede 2.6 milyon TEU'dan, 3.6 milyon TEU'ya ulaşacaktır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte genişleme projesinin temelini attı.

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesinin temelini attı - Son Dakika Ekonomi


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