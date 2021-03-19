Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması

19.03.2021 17:23
Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hakkını alacağından hiçbir vatandaşın şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki hakkını alacağından hiçbir vatandaşın şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreninde, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefine her zamankinden daha da yaklaştığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, yükselişte olan Avrasya Bölgesi'nde lojistik bir süper güç olduğunu göğsümüzü gere gere ifade edebilir duruma geldik. Ulaşımın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de güçlü Türkiye'ye yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken, çağa uygun niteliklere sahip tersanelerimizde gemi inşa sanayimizin kapasitesini genişletiyoruz. Devlet aklı ve iradesi ile özel sektörün gücünü bir araya getirerek dünya ticaretine ağırlığımızı koyuyoruz."

Karaismailoğlu, rakamların deniz ticaretindeki güçlerini bütün açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"2003 yılında Türk sahipli deniz ticaret filomuz 8,9 detveyt ton ile Dünya'da 17'nci sıradayken, 2020'de bu miktar 29,3 milyon detveyt tona ulaşmış, sıralamamız da iki kademe artarak 15'e yükselmiştir. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003'te 190 milyon tonken 2020'de yüzde 261 artışla 496 milyon 642 bin tona ulaşmıştır. Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız da yine aynı dönemde 149 milyon tondan yüzde 245 artışla 365,4 milyon tona çıkmıştır."

Karaismailoğlu, Mersin'in hem Türkiye ekonomisi hem de Doğu Akdeniz'e hakimiyetimiz açısından son derece stratejik bir noktada olduğunu aktararak kentte yapılan çalışmaları anlattı.

"500 kişi doğrudan 5 bin kişi dolaylı olarak istihdam sağlayacak"

Mersin Uluslararası Limanı'nın, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Limanımız, coğrafi konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması, ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve deniz yolu modlarına entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz etmekte. 2007-2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı'na 1,2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Zira, uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz limanları, Asya-Avrupa hattında aktarma limanları olarak önem kazanmaktadır. Bu minvalde, temelini atacağımız Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı da son derece gerekli bir projedir. Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi 1,5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin 2022 sonunda işletmeye açılmasıyla birlikte 500 kişi doğrudan 5 bin kişi dolaylı olarak istihdam imkanı sağladığını da müjdelemek isterim."

Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı'nın avantajlarından bahsederek "81 ilimizi, Türkiye'mizi kalkındırma çabalarımız, kimi kendini bilmezler tarafından kamuoyu kasıtlı bir biçimde yanlış yönlendirilmektedir. Asıl ve ulvi mücadelemiz, ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmek, bütünsel kalkınmamızı güçlendirmek, Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe ulaşması için canımızı dişimize takarak çalışmaktır. Ancak bir yandan bu karanlık yüzlerin bize attıkları iftiralara karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Onlar yalan söyledikçe, biz bu yalanları çürüteceğiz ve milletimize hizmet etmeye, iş ve AŞ götürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın"

Bakan Karaismailoğlu, Doğu Akdeniz'deki haklarını alacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yük ve yolcu taşımacılığında deniz yollarının ağırlığını artırırken, Mavi Vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için kamu ve özel sektör iş birliği imkanlarını sonuna kadar seferber ediyoruz. Elbette yürüdüğümüz uzun bir yol ancak ülkemiz son dönemde, Doğu Akdeniz'e ve tüm Akdeniz havzasına ilişkin hedeflerini iddialı bir şekilde ortaya koymuştur. Akdeniz'de hakimiyetimizi artırmak üzere ekonomik, siyasi ve askeri boyutlarda gösterdiğimiz kararlılık tüm dünyanın malumudur. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynak sondajlarının, bölge ülkeleriyle yapılan deniz yetki anlaşmalarımızla edineceğimiz kazanımlar ve savunduğumuz ticari haklar, ülkemizin ali menfaatleri gereğidir ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

Konuşmaların ardından projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei