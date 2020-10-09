Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu

09.10.2020 20:44

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta Bir dizi incelemelerde bulunarak Midyat hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu

MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta Bir dizi incelemelerde bulunarak Midyat hakkında bilgi aldı.

Midyat Belediyesini ziyaret eden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada Belediye başkanı Veysi Şahin'den Midyat hakkında bilgi aldıktan sonra, Bahçede çocuklara hediyeler verdi. Ardından Şehit Velit Bekdaş okulu Öğrencilerinin Mehter grubunu izledikten sonra, Kültür evini ziyaret etti. Daha sonra Ak Parti ilçe binasına geçen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada partililerle bir araya geldi.

Ak Parti ilçe binasında konuşma yapan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu" Sayın Değer Midyatlı kıymetli kardeşlerim davamızın sevgili dostları teşkilatımızın çalışanları, dava arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Mardin'deyiz, Midyat, Mardin, Ömerli, Dargeçit'te ve Midyat'a geldik şu anda, İnşallah bugünkü toplantılarımız hem Mardin hem Midyat'ın geleceğine önemli işlere imzalar atacağız. Milletvekillerimiz, Vali'miz Belediye başkanımız, Teşkilatımızın değerli mensupları, ilçe başkanlarımız, hep beraber bir ekip olarak inşallah. Mardin'in gelecegi konusunda önemli kararlar verecez bugün" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Midyat ziyaretinde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan vekili, Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mardin Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç eşlik etti.

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika


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