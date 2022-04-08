Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

08.04.2022 13:46
Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

Akgün, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Karaismailoğlu ile ilçe yollarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Ayrıca Akgün, ???????Mihalgazi ilçesini Eskişehir'e bağlayan yeni kara yolu yapımının tamamlanacağı bilgisini aldığını aktardı.

Ziyarette, AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar hazır bulundu.

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Adil Karaismailoğlu, Eskişehir, Mihalgazi, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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