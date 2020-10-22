Bakan Karaismailoğlu: "Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor"

22.10.2020 16:56

Bakan Karaismailoğlu: "Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor" "5G için yerli ve milli teknolojiler kullanarak çalışmalar yapıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insanların iş merkezlerine ulaşımında kullanılan mikro mobilite...

Bakan Karaismailoğlu: "Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor"

"5G için yerli ve milli teknolojiler kullanarak çalışmalar yapıyoruz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insanların iş merkezlerine ulaşımında kullanılan mikro mobilite araçların gelişimi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Akıllı şehirler projesi konusunda ülkemiz çok tecrübeli. Yaptığımız otoyolları akıllı otoyolları şeklinde yapıyoruz. Ekonomik ulaşım sistemi sağlamak ve yol kapasitelerini artırarak projelerimizi yapıyoruz. Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye 2023 Zirvesi katıldı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen 'Dijital Dönüşüm' isimli panelde konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu dijital dönüşüm sürecinde bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Dijital dönüşüm önemli bir konu bu konular hakkında bakanlık olarak sorumluluğumuz var. Akıllı teknolojiler, dijitalleşme hayatı kolaylaştırma adına önem taşıyor. Bakanlık olarak insanların hayatına dokunan dijitalleşme çalışmaları yapıyoruz, insanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu çalışmaları geldiğimiz dönemde araçlarla, kablolarla, yollarla yapıyoruz. Dijitalleşme konusunda ülkemiz en üst seviyelerde. 2006'larda dünyada önemli firmaların hiçbiri yokken 'İBB trafik' uygulamasını geliştirmiştik. Bu çalışmalara çok eskiden başlamıştık şuan da bu çalışmalara devam ediyoruz".

"5G için yerli ve milli teknolojiler kullanarak çalışmalar yapıyoruz"

5G'ye yönelik çalışmaların sürdüğünü işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "5G henüz dünyada hazır değil. Ülkemizde de bununla ilgili yerli ve milli teknolojiler kullanarak çalışmalar yapıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, zamanı geldiğinde 5G'ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin her noktasında çok büyük projeler yaptıkları aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İnsanların iş merkezlerine ulaşımında kullanılan mikro mobilite araçların gelişimi konusuna önem veriyoruz. Akıllı şehirler projesi konusunda ülkemiz çok tecrübeli. Yaptığımız otoyolları akıllı otoyolları şeklinde yapıyoruz. Ekonomik ulaşım sistemi sağlamak ve yol kapasitelerini artırarak projelerimizi yapıyoruz. Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor" açıklamalarında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, dijitalleşmenin girişimcilerin de önünü açtığına vurgu yaparak, "Yerli milli yazılımlar üretildi. Gençlerimiz önemli girişimlerle yerli ve milli uygulamalar geliştirdi. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmalarında gençlere destek olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde lojistik bir üs olması için planlar yaptıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Demiryollarını geliştirmek, karayollarının kapasitesini artırmak için çalışıyoruz. Hava yollarında son 18 yılda çok önemli atılımlar yaptık. Ülkemizin lojistik altyapısı çok iyi seviyede bu seviyeyi daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu gelişmelerle birlikte 2 Kasım'da teslim aldığımız 5 A uydumuzu 30 Kasım'da uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Uzaydaki gücümüz artacak. Bu uydu ile televizyonculuk yayıncılığında daha da güçleneceğiz. Bu gelişmelerin birbiriyle entegresini gerçekleştirip vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Daha güzel projeleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz".

Bakan Karaismailoğlu: Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor
Bakan Karaismailoğlu: Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bakan, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Mikromobilite ve akıllı şehirler konusu gündemimizin 1'inci sırasında yer alıyor' - Son Dakika Ekonomi

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