Bakan Karaismailoğlu Muğla'da - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Milas'ta ilçe hastanesine giden yolda yapılacak kavşak projesi ile Yatağan-Milas karayolunda devam eden sıcak asfalt yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Yatağan Şehir Bulvarı'na geçerek, incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Karaismailoğlu, hükümet ve bakanlık olarak ülkenin her köşesinde değerli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Muğla halkının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri incelemek üzere kente geldim. Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz. Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz. Devam eden projeleri en kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunmanın çabası içerisindeyiz. Bundan sonra da Muğla'nın ihtiyacı olan projeleri zamanında yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.