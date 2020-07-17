Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2)
İNCELEMELERDE BULUNDUMuğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla-Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla- Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale yolunun büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak bu yıl sonu tamamlayacağız. Buraya gelerek şantiyede gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız yatırımları valimiz ve milletvekillerimiz ile değerlendirdik. Projelerimizin faaliyete geçmesi için kararlar aldık. Ulaştırma, alt yapı projeleri sadece yol değildir. Gittikleri yere canlılık ve hareket getirirken istihdamı arttırıyor. Muğla bölgesindeki yatırımlar tarıma, üretime ve turizme katkı sağlıyor. Ülkemizde olduğu gibi buradaki yatırımlara önem veriyoruz. Titizlikle takibini sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ile Muğlalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ülke genelinde her hafta bir açılış yapıyoruz. Bütün açılışlara yetişmemiz mümkün değil. Farklı olanların açılışına katılmaya çalışıyoruz. Bitirince vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun Menteşe ve Kale yolundaki incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı
, AK Parti
Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan
, Mehmet Yavuz Demir
, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete
ve kurum müdürleri hazır bulundu. Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli
Mahallesi- Köyceğiz
'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka
'ya hareket etti.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:45 Kaynak: DHA
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