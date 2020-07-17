Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2) - Son Dakika

İNCELEMELERDE BULUNDU

Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla- Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale yolunun büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak bu yıl sonu tamamlayacağız. Buraya gelerek şantiyede gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız yatırımları valimiz ve milletvekillerimiz ile değerlendirdik. Projelerimizin faaliyete geçmesi için kararlar aldık. Ulaştırma, alt yapı projeleri sadece yol değildir. Gittikleri yere canlılık ve hareket getirirken istihdamı arttırıyor. Muğla bölgesindeki yatırımlar tarıma, üretime ve turizme katkı sağlıyor. Ülkemizde olduğu gibi buradaki yatırımlara önem veriyoruz. Titizlikle takibini sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ile Muğlalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ülke genelinde her hafta bir açılış yapıyoruz. Bütün açılışlara yetişmemiz mümkün değil. Farklı olanların açılışına katılmaya çalışıyoruz. Bitirince vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,