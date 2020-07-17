Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2)

İNCELEMELERDE BULUNDUMuğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla-Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla- Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale yolunun büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak bu yıl sonu tamamlayacağız. Buraya gelerek şantiyede gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız yatırımları valimiz ve milletvekillerimiz ile değerlendirdik. Projelerimizin faaliyete geçmesi için kararlar aldık. Ulaştırma, alt yapı projeleri sadece yol değildir. Gittikleri yere canlılık ve hareket getirirken istihdamı arttırıyor. Muğla bölgesindeki yatırımlar tarıma, üretime ve turizme katkı sağlıyor. Ülkemizde olduğu gibi buradaki yatırımlara önem veriyoruz. Titizlikle takibini sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ile Muğlalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ülke genelinde her hafta bir açılış yapıyoruz. Bütün açılışlara yetişmemiz mümkün değil. Farklı olanların açılışına katılmaya çalışıyoruz. Bitirince vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu'nun Menteşe ve Kale yolundaki incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri hazır bulundu. Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi- Köyceğiz'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka'ya hareket etti.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Menteşe, Muğla, Kale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2) - Son Dakika

Son Dakika

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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
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