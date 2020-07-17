Bakan Karaismailoğlu Muğla'ya geldi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Muğla'ya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. İlk olarak Milas Çevre Yolu ve yapılacak olan Yeni Milas Devlet Hastanesi Kavşağı alanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, akşam saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. AK Parti Muğla milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile birlikte Milas ilçesine gelen Bakan Karaismailoğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı yönetim kademesi ile kurum yöneticileri tarafından karşılandı. Milas - Bodrum Karayolu üzerinde inşa edilen Yeni Milas Devlet Hastanesi'nin anayol bağlantısının yapılacağı alana gelen Bakan Karaismailoğlu, burada kurum çalışanları ve yerel yöneticilerden bilgiler aldı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberinde bulunan heyet, daha sonra Yatağan Şehir Bulvarı'nda inceleme yapmak üzere Yatağan ilçesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu Muğla ziyareti kapsamında gün içerisinde Muğla Kötekli Kavşağı'nda incelemelerde bulunduktan sonra, Denizli Kale Yolu şantiyesini ziyaret ederek Karayolları Müdürlüğü yetkililerinden brifing alacak. Muğla'nın Ula ilçesinde Çiçekli Mahallesi, Köyceğiz'e iniş yolunda da incelemelerde bulunacak olan Bakan Karaismailoğlu, saat 18.00'de belediye başkanları ile yapacağı toplantının ardından Muğla'dan ayrılacak.

(İHA)

Adil Karaismailoğlu, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Muğla'ya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu Muğla'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]