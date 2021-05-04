Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi:

04.05.2021 14:46
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi:, System.String[]

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu olan Turksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmasının ardından çıktığı yörünge yolculuğunu 116 günde tamamlayarak 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Türkiye, uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda hızla ilerlemesini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun dün itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştığı bilgisini verdi. Bakan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri konusuna da değinerek, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncellendiğini, yeniliklerin vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını ifade etti.

''BİR AY DAHA TEST ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK''

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, ''Türksat 5A uydumuz, 3 Mayıs itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak'' ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı!

''UYDUMUZ ÖNCE ÜLKELER LİGİNE ÇIKACAK''

Uydumuzun Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet vereceğinin de altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı!

TURKSAT 5B İÇİN DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da hızla artacağını söyleyerek, "Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı!

TURKSAT 6A 2022'DE UZAY YOLCUSU

Bakan Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilme çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi:
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi:
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi:

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Türksat, Ocak, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Teknoloji Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: - Son Dakika


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