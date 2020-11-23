Bakan Karaismailoğlu: "Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz"

23.11.2020 13:43
Bakan Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Nallıhan yolu üzerinde bulunan "Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli"nin, Nallıhan'daki yaban hayatının korunması için yapıldığını belirterek, "Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Nallıhan yolu üzerinde bulunan "Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli"nin, Nallıhan'daki yaban hayatının korunması için yapıldığını belirterek, "Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan yolundaki Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, "Buradaki çalışma, 1262 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve devamında 270 metre uzunluğunda çift köprüden oluşuyor. Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bu projeler, buraya büyük değer kazandıracak ve ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Ayrıca burası Sarıyer Barajı'nın bir kolu olan Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Yine buradaki köprü ve tünel imalatları 2021 yılının sonunda tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrelik yolun da ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası konforlu, emniyetli güvenli bir yola kavuşacak ve bölgenin de değerine değer katacak."

Proje hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz proje, Ankara-Yenikent-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan yolu. Toplam 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı, 5 kilometresinde ise bölünmüş yol imalatları devam ediyor. Bulunduğumuz noktadan Nallıhan arasındaki 23 kilometrelik bölünmüş yol olmayan kısım. İnşallah bunun da kararını verdik ve ihale sürecini başlattık. Bu yolu da en kısa zamanda ihalesini yaparak Nallıhanlılara ve Ankaralılara kazandıracağız."

"Marttan bu yana, bütün şantiyelerimizde gerekli önlemleri aldık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dahi Bakanlığın şantiyelerinde tüm tedbirleri alarak hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde büyük bir inanç ve özveri ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimizi canı gönülden kutluyoruz. Salgın sürecinde bile mart ayından bu yana bütün şantiyelerimizde gerekli önlemleri aldık. Hiçbir şantiyeyi kapatmadan, büyük bir özveriyle yüz binlerce kişinin çalıştığı bir ekibimiz var. Onlara şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından ekim ayına kadarki süreçte Bakanlık olarak 5,7 milyar lira yatırım yapıldığını aktararak, "Bütün dünya bir salgınla savaşırken, biz tedbirlerimiz alarak yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Nallıhan ve Ankara'daki projelerimizi tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine kazandırdığımızda onların yaşayacağı mutluluk bizim için bir onur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şantiye incelemesinin öncesinde Nallıhan Belediyesi ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu'na, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız ve Asuman Erdoğan da eşlik etti.

Adil Karaismailoğlu, Çayırhan, Nallıhan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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