Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs ruhunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençler tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimle sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs ruhunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençler tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimle sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Karaismailoğlu, "19 Mayıs ruhu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençlerimiz tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimlilikle sürdürülecektir. Bu inançla, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında 19 Mayıs temalı bir videoya da yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:34 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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