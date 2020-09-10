Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğünün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'da temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır- Bismil ve Diyarbakır- Mardin kara yolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Mardin ve Diyarbakır-Bismil inşaatlarının şantiyesinde bulunduklarını belirterek Diyarbakır genelinde Bakanlık olarak yürüttükleri projelere ilişkin gerekli istişareleri yaptıklarını söyledi. Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için talimatları verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Diyarbakır'ın hak ettiği değerli projeleri bir an önce bitireceklerini ve devam eden yeni ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin takibini yapacaklarını anlattı.

Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim alt yapısıyla ilgili olarak son 18 yılda 7 milyar 81 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kentte 2003'te sadece 44 kilometre yol varken şu anda 444 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, yüzde 909 artış olduğuna dikkati çekti.

Kara yolları yatırımı 16 kat arttı

Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde yapılan bölünmüş yol yatırımından sadece bahsediyorum. Hala Diyarbakır'da 417 kilometre devlet yolu 694 kilometresi il yolu olmak üzere 1111 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bu yol ağımızın 255 kilometresi bütüncül sıcak kaplamadır. Kentte kara yolu çalışmalarıyla 1993-2002 arasında 366 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2020 yılları arasında sadece bu tutarı 16 kat artırarak 5 milyar 715 milyon liraya yükselttik, sadece kara yolları yatırımları açısından." diye konuştu.

Diyarbakır'da şu an devam eden 9 önemli kara yolu yatırımının devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, bunların yaklaşık maliyetinin 1 milyar 231 milyon lira olduğunu aktardı.

Toplam uzunluğu 66 kilometre olan Diyarbakır-Mardin yol ayrımı, Bismil- Batman yolunun 39 kilometresinin tümünü sıcak karışım kaplamalı ve 27 kilometresini de sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladıklarını aktaran Karaismailoğlu, yolun önceki yıllarda tamamlanan bölümünün 39, çalışmalarının devam eden kesiminin 14,6 ve yeni ihale edilecek bölümünün 12,4 kilometre olduğunu anlattı.

Diyarbakır-Mardin ayrımı Bismil Batman yolunda kot farkının bulunduğu muhtelif kesimlerle Bismil şehir geçişinde çalışmalara başlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Söz konusu projenin 4 ila 20. kilometreleri arasındaki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri devam ediyor. Proje tamamlandığında 2 nokta arasındaki ulaşım süresi 44 dakikadan 36 dakikaya inecek. Bölgede yaptığımız hava, kara ve demir yolları yatırımlarıyla birlikte diğer iletişim yatırımlarının üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültür yönünden bölgenin canlanmasını sağlanmasına yönelik katkılarının meyvesini gördük ve görmeye de devam edeceğiz." dedi.

"Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak"

Tüm çalışanlarıyla hizmet siyasetini ilke edindiklerini dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Bakanlık olarak son 18 yılda her alanda olduğu gibi ulaşım ve iletişim alanında da durmak ve yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız toplantıda kentin merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yanında Anıt Park, onun yanında eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi, Sümerbank'ın bulunduğu şu an Sümerpark ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün bitişiğindeki camiyle birlikte karayolları lojmanları ve misafirhanesinin de bulunduğu 45 bin metrekarelik alan saydığım parklarla birlikte Millet Bahçesi'ne ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak. Kentin değerine değer katacak önemli bir projeyi inşallah 45 bin metrekarelik alanı Diyarbakır halkına hediye ediyoruz. Diyarbakırlılarımızın hizmetine sunacağız. Diyarbakırlılar çok güzel hizmeti hak ediyor. Bunun bilinci ve çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizi bir bir bitirip milletimizin hizmetine sunacağız. Yeni ihtiyaçları planlayıp ve projelendirip bölgenin hizmetine sunacağız."