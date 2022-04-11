Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

11.04.2022 17:21
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, 10 Nisan 2022 tarihinde davalı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Adil Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını alenen ağır şekilde kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla ihlal ettiği kaydedildi. Dilekçede, davalı İmamoğlu'nun programda sarf ettiği sözleriyle davacı Karaismailoğlu'nu asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bıraktığı ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunduğu belirtildi. Davalı İmamoğlu'nun sadece iftira kastıyla hareket ettiğinin ve davacı Karaismailoğlu'nun kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğinin aktarıldığı dilekçede, İmamoğlu'nun ayrıca 'hakkında zimmet davası var' şeklindeki beyanlarıyla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığı ve davacı hakkında olumsuz bir algı oluşmasına sebep olunduğu kaydedildi.

"Hakaretlerin maksadı ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakmak"

Dilekçede Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüze'nin, "Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp, anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır" şeklindeki ifadelerine de yer verildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, davalı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi. - İSTANBUL

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
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