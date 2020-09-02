Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Giresun'u çok yakından ilgilendiren Giresun Balıkçı Barınağı'nın da onayını verdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Giresun'u çok yakından ilgilendiren Giresun Balıkçı Barınağı'nın da onayını verdi. Bu proje bittiğinde Giresun'a değer katacak. Yatırım programına alıyoruz" dedi.

Giresun'da selin vurduğu ilçelerde incelemelerine devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Espiye Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Afetin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şehir merkezlerinde ve ana yollarda hiçbir sıkıntı yok. Giresun'da yardımlaşmanın güzel bir örneğini gördük. Hasar gören yollarımı ve köprülerimizle ilgili de hummalı bir çalışma var. Köprülerimizi yapmaya başladık, kalıcı imalatlar yapmaya başladık. Dere yataklarındaki büyük hasar görmüş yollarla ilgili de proje çalışmaları var. Böyle afetlerden etkilenmeyecek yollar yapacağız. Dere yataklarını kullanmadan farklı güzergahlardan yollar yapacağız. Eğribel Tüneli'ni de önümüzdeki sene hizmete açacağız, çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Eğribel Tüneli; Giresun- Dereli- Şebinkarahisar yol aksı üzerinde ve 5 bin 900 metre uzunluğundadır. Eğribel bölgesinde kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak önemli bir yatırım, ülkemizdeki en uzun tünellerden birisi olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE DEĞERLİ YATIRIMLARIMIZ VAR'Ankara- Niğde Otoyolu'nun da çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Cuma günü, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte burayı da hizmete alacağız. Toplam 330 kilometrelik otoyolun, 275 kilometresi ana gövde, geri kalan kısımları da bağlantı yollarıdır. Dünyanın en önemli projelerinden birisidir. Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış, kameraları ve sensörleri, olay algılama sistemi olan standartları oldukça yüksek bir yol olacak. Bu yol aksını tamamladığımızda Niğde'den, Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir yol askıyla buluşmuş olacağız" ifadelerinde bulundu.GİRESUN BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ ONAYLANDICumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını verdiği Giresun Balıkçı Barınağı'nın projesinin kente değer katacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Şu an bulunduğumuz yer, Espiye Balıkçı Barınağı. Bu barınak, kısa süre önce inşasına başladığımız ve balıkçılarımızın konfora ulaşacağı kaliteli bir hizmetin ürünüdür. İşler bitmek üzere ve önümüzdeki ay burayı da hizmete açacağız. Cumhurbaşkanımız, Giresun'u çok yakından ilgilendiren Giresun Balıkçı Barınağı'nın da onayını verdi. Bu proje bittiğinde Giresun'a değer katacak. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en yakın sürede temelini atarız. Yeni balıkçı barınağımızın, 960 metre dalgakıran uzunluğu var. 200 tekne kapasiteli olacak. Türkiye'nin her köşesinde değerli yatırımlarımız var" diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

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