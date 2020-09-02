Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Giresun'u çok yakından ilgilendiren Giresun Balıkçı Barınağı'nın da onayını verdi. Bu proje bittiğinde Giresun'a değer katacak. Yatırım programına alıyoruz" dedi.

Giresun'da selin vurduğu ilçelerde incelemelerine devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Espiye Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Afetin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şehir merkezlerinde ve ana yollarda hiçbir sıkıntı yok. Giresun'da yardımlaşmanın güzel bir örneğini gördük. Hasar gören yollarımı ve köprülerimizle ilgili de hummalı bir çalışma var. Köprülerimizi yapmaya başladık, kalıcı imalatlar yapmaya başladık. Dere yataklarındaki büyük hasar görmüş yollarla ilgili de proje çalışmaları var. Böyle afetlerden etkilenmeyecek yollar yapacağız. Dere yataklarını kullanmadan farklı güzergahlardan yollar yapacağız. Eğribel Tüneli'ni de önümüzdeki sene hizmete açacağız, çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Eğribel Tüneli; Giresun- Dereli- Şebinkarahisar yol aksı üzerinde ve 5 bin 900 metre uzunluğundadır. Eğribel bölgesinde kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak önemli bir yatırım, ülkemizdeki en uzun tünellerden birisi olacak" dedi.