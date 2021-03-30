Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

30.03.2021 16:35
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Mütahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurul'u Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

Türkiye'nin, müteahhitlik hizmetlerinde dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacağını söyledi.

"Türkiye, dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada"

Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada bir marka haline geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, 44 firma ile yer alan Türkiye'nin dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını bildirerek, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bugün dünyanın parmakla gösterdiği bir inşaat sektörüne ve dev eserlere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Diğer yandan, Türkiye ekonomisine asla inkar edilemeyecek, büyük bir katma değer sunuyorsunuz. Öyle ki, dünya ekonomisi art arda dar boğazlardan geçerken ve ülkemiz de az çok bu sıkıntılardan etkilenirken, cesaretiniz ve birikiminizle durmaksızın yolunuza devam ediyorsunuz. Çalışma azminizle, sağladığınız ekonomik değerle, istihdamla, size bağlı 200'den fazla sektörü ateşleyerek üretkenlik açısından adeta bir rol model oluyorsunuz" diye konuştu.

"Türkiye geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacak"

Gençlere, Türkiye'nin geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacağı mesajını veren Bakan Karaismailoğlu, kalıcı eserlerle ekonomik büyümenin temellerini sağlamlaştırdıklarını ve gençlerin geleceğe güvenle bakmalarını sağladıklarını belirterek "Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen dünyada, Türkiye'den listeye giren 44 firmanın 39'unu ve listedeki ilk 10 Türk müteahhitlik firmasını üyeleriniz arasından çıkardınız. 1972 yılından bu yana 128 ülkede toplam bedeli 421 milyar ABD dolarına ulaşan 10 bin 500'e yakın proje hayata geçirdiniz. Göstermiş olduğunuz bu muazzam başarılardan dolayı canı gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'yı Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan köprü konumunda bir ülkeyiz"

Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, yaşanan bu küresel krizin Türkiye için bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek, "Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rotanın, ülkemizden başlayan ve Çin'e ulaşan Hazar Geçişli 'Orta Koridor' olduğunu tüm dünya tekrar konuşmaya başladı. Çin'den Avrupa'ya bir konteyner, Türkiye üzerinden 7 bin km yol alarak 10-15 gün içerisinde, Rusya Kuzey Ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe kat ederek 15-20 günde, Süveyş üzerinden 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaşmaktadır. Bir başka örnek de pandemi nedeniyle durma noktasına gelen dünya ticaretindeki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı sayesinde alternatif bir rota oluşturmamız olmuştur. Bu sayede, Türkiye üzerinden demiryolu taşımacılığı Avrupa-Asya arasında kesintisiz olarak devam etmiştir. Avrupa'yı Kafkaslara, Ortadoğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan köprü konumunda bir ülkeyiz" ifadelerini kaydetti.

"Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz"

İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nassia kazalarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul, dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz boğazımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul Boğazı'nın gemi trafik yükü azalırken, tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler en aza inecek. Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalgaboyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde 100 güvenli geçişi sağlanacak. Kanal İstanbul dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir suyolu olarak görev yapacak. Artık Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz." - ANKARA

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika


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