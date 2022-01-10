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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

10.01.2022 22:08
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Karaismailoğlu'nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Nöbetçi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, 8 Ocak'ta Habertürk kanlındaki TekeTek programında "Karaismailoğlu'nun kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve tehdit içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve yalan söyleyerek kişilik haklarını alenen ağır şekilde ihlal ettiği" ifade edildi.

Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun ve Karaismailoğlu'nun ifadelerinin dökümlerine yer verilerek, "Davalının beyanları ile müvekkilimi asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bırakmış ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu iddiaları ile ilgili olarak konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir." denildi.

Karaismailoğlu'nun, görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği, iş ve işlemlerinde geçmişteki görevlerinde olduğu gibi bakanlık görevi süresince de anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiği kaydedilen dilekçede, "Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona yalan olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem duymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Yolsuzluk iddialarının, kamu görevi yerine getiren davacının itibarını kamuoyu nezdinde zedelediği ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilediği belirtilerek, "Bu ithamalar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Dolayısıyla ağır şekilde kişilik hakları ihlal edilen ve mağdur olan müvekkilin zararının tazmini büyük bir önem arz etmektedir." ifadelerine yer verilen dilekçede, davanın kabulü ve davalı tarafından gerçekleştirilen haksız fiilin doğurduğu sonuçlar nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminatın yasal faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesi istendi.

Karaismailoğlu, CHP Meclis Grup Toplantısındaki konuşmasında "İBB'de görev yaptığı sırada yolsuzluk yaptığını" iddia ederek kişilik haklarını alenen ihlal ettiği gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 Ocak'ta 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Adil Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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