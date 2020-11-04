Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Samsun-Sivas Demiryolu paylaşımı
04.11.2020 15:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan Samsun-Sivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, modernizasyonu tamamlan Samsun- Sivas arasındaki ulaşımın 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı olan Samsun-Sivas demiryolu hattı ile Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi. 431 kilometrelik demiryolu projesi ile ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Samsun- Mersin arasında kuzey-güney koridorundaki lojistik taşımacılık hattında; sinyalizasyon sistemi ile kapasite 2 kat arttı. Samsun-Sivas arasındaki ulaşım 8 saat 50 dakikadan, 5 saat 45 dakikaya indi" dedi.
(İHA)
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