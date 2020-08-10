Bakan Karaismailoğlu'ndan Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk insanının yeni teknolojilere adaptasyon kabiliyeti kadar, uzaya ve uzay çalışmalarına da büyük ilgisi olduğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gençlerimizin bu yöndeki akademik çalışmalarına destek veriyoruz. Gençlerimizi teşvik edici projeleri hızla oluşturmaya başladık ve uzay yarışında biz de varız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2022 yılında 6 aktif uyduluk bir filoya sahip olacağını ve bu alanda etkinliğini daha da artıracağına değinerek, "Türksat 6A uydusuna verilen destek Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Perseverance" uzay aracının 30 Temmuz'da fırlatılmasıyla NASA'nın tarihi Mars görevinin başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, ajansın bu görev için uygulamaya aldığı "İsmini Mars'a Gönder Kampanyası"na Türkiye'den rekor başvuru olduğunu kaydetti.

NASA'nın yayımladığı verilere göre Türkiye'nin, açık ara farkla en çok kayıt yaptıran ülke olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizden tam 2,5 milyon kişi ismini kaydettirmiş bulunuyor. Bu bizim için dünya ölçeğinde büyük bir rakam. Aynı zamanda bu başvuru sayısı Türk insanının yeni teknolojilere adaptasyon kabiliyetinin olduğu kadar uzaya ve uzay çalışmalarına ilgisinin net bir göstergesi. Listenin ikinci sırasında 1,3 milyarlık nüfusa sahip Hindistan, üçüncü sırasında ise 'Perseverance' görevinin sahibi olan ABD var. Türkiye olarak gerçekten de önemli bir başarıya imza attık."

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk gençlerinin bu yöndeki akademik çalışmalarına destek verdiklerinin altını çizerek, "Gençlerimizin uzay konusundaki ilgisini ülkemiz ve dünya için değere dönüştürebilecekleri ortamları yaratmak bizlerin görevidir. Gençlerimizi teşvik edici projeleri hızla oluşturmaya başladık ve uzay yarışında biz de varız." ifadelerini kullandı.

"Türksat 6A'yı 2022'de uzaya göndereceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin uzaydaki varlığı için önemli adımlar attıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda üretim çalışmaları devam eden projeler arasında yer alan haberleşme uydularından Türksat 5A'nın 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B'nin ise 2021'nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesini planlıyoruz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ise inşallah 2022'de uzaya göndereceğiz. Türksat 6A'nın üretilmesiyle Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimiyle birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak."