Bakan Karaismailoğlu'ndan Tuşba Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van'da Tuşba Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Van'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk- Japon dostluğunun nişanesi olarak inşa edilen Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın açılışını gerçekleştirdikten sonra Van Valiliği, AK Parti Van İl Başkanlığı ve Gar Müdürlüğünü ziyaret etti. Akabinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ile birlikte Tuşba Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, burada Başkan Akman'dan ihale aşaması tamamlanan Akköprü Millet Bahçesi ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan Tuşba Millet Bahçesi, Ağartı Halk Plajı, İskele Sahil Bandı 3. Etap Projesi, Sahilyolu Projesi, Semt Çarşısı gibi ilçenin kaderini değiştirecek olan mega projeler hakkında bilgi aldı. Tuşba Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, gerekli desteği vereceğini ifade etti. - VAN