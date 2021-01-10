Bakan Karaismailoğlu'ndan Vali Karaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Vali Karaloğlu'na ziyaret
10.01.2021 15:29
Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yollarının açılışı için Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programı öncesi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yollarının açılışı için Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programı öncesi Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Karaloğlu Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.
Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nin ardından Vali Karaloğlu ile İçkale Müzesini ziyaret etti.
Son Dakika Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Turistleri dolandırıp, eşyalarını çalan taksici tutuklandı Pakistan Enerji Bakanı Khan: Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı Elektriğini kesmeye gittiği iş yerinin sahibi tarafından bıçaklandı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada