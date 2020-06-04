Bakan Karaismailoğlu'ndan Yusufeli Barajı açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar hakkında açıklama yaptı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Yusufeli Barajı'nın son durumu hakkında bilgiler paylaştı. Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'na ve bölgedeki köylere ulaşımı sağlamak için başlatılan 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek barajına ulaşımı sağlayacak 39 tünelin kazı destekleme imalatlarını tamamlama aşamasına getirdik. Köprü imalatlarında da yüzde 78'lik ilerleme sağladık. Hedefimiz 2021 yılı sonunda bu yolu tamamlayarak Artvin'i Yusufeli Barajı'na 39 tünelle bağlamak" ifadelerini kullandı.



Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'na ilçeyi şehir merkezine bağlayacak yolların yapımının devam ettiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin işletmeye açılabilmesi için yapılmakta olan Yusufeli Barajı Relökasyon yollarının toplamda güzergah uzunluğunun 69,2 kilometre olduğunu bildirerek, proje bünyesinde 55,3 kilometre uzunluğunda tek tüp 39 adet tünelin yanı sıra 17 adet köprü, 4 adet özel yapım köprü ve 10 adet farklı seviyeli kavşak bulunduğunu anlattı.



Toplam 69,2 kilometre uzunluğunda güzergahta yolun tamamen bitümlü sıcak kaplama (BSK) yapılacağının da altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Böylece Yusufeli- Artvin yolunu çok daha güvenli hale getirmiş olacağız ve kış aylarında aylarca kapalı olmasının da önüne geçeceğiz. Tam anlamıyla dağları delerek 39 tünelle geçtiğimiz güzergah ile 12 ay boyunca Yusufelili vatandaşlarımızın güvenle yolculuk yapmasına olanak sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.



Projenin Kuzey-Güney koridorunda olup, Artvin ilini Erzurum iline bağladığını da belirten Karaismailoğlu, yatırımın tamamlanması ile birlikte Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinin baraj yollarının tamamlanacağını ve barajın faaliyetine başlamasının önünün açılacağını ifade etti. Yol standardının da önemli ölçüde artacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yolun milli ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



Yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Projede Tünel Kazı -destekleme imalatı olarak 54,3 kilometrelik, kaplama betonu imalatı olarak da 32,4 kilometrelik kısmı tamamladık. Tünel kazı-destekleme imalatı tamamlanma aşamasına geldi. Köprü imalatlarının yüzde 78,00'lik ve özel tasarım köprülerin ise yüzde 55'lik kısmını tamamladık. Hedefimiz 69,2 kilometrelik bu zor yolu 2021 yılı sonunda bitirerek hizmete açmak" ifadelerini aktardı.



Tüm dünyanın ve Türkiye'nin de olumsuz etkilendiği Kovid-19 salgını döneminde hiçbir şantiyede çalışmaların durdurulmadığına, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından tüm önemlerin alınarak çalışma programlarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bu şantiyelerimizden biri de Yusufeli Barajı'nı şehir merkezine bağlayacak yolların yapımı şantiyesidir. Bölgeye katma değer sağlayacak böyle önemli bir projenin paydaşı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021'in sonu itibarı ile baraj yolumuzu tamamlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA