Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi - Son Dakika

Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi

27.11.2020 09:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz'daki Anadolu Feneri'nin restore edileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz'daki Anadolu Feneri'nin restore edileceğini duyurdu. Restorasyonu yapılacak olan Anadolu Feneri'nin son hali havadan görüntülendi.

Beykoz'da Yon Burnu'nda yer alan Anadolu Feneri, İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapısının olduğu noktada Karadeniz'den gelerek boğaza giren gemilere rehberlik ediyor. Anadolu Feneri, açık havalarda 16 deniz mili açıklığı görebiliyor. 1834 yılında Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz gemilerine boğazın ve Karadeniz'in girişlerini görebilmeleri için rehber olması amacıyla yaptırılan Anadolu Feneri, 15 Mayıs 1856 yılında karşısındaki Rumeli Feneri ile birlikte kule kısmı da yapılarak Fransızlar tarafından işletilmeye başlandı. Fener, Fransızlara verilen 100 senelik işletme imtiyazının iptal edilmesiyle 1933 yılında tamamen Türkiye'ye geçti. Orijinal halini koruyan nadir deniz fenerlerinden biri olan Anadolu Feneri, beyaz taştan yapılmıştır. Boyu 20 metre olan fener, 75 metre yükseklikten saniyede bir beyaz ışık vererek denizcileri selamlıyor, sonrasında ise 18 saniyelik bir bekleme süresi devreye giriyor.

Bakan İsmailoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "İstanbul Boğazı ile Karadeniz'i birleştiren, yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli Fenerlerini restore ediyoruz. 1856 yılında inşa edilen bu yadigar rehberlerimizi geleceğe en zarif ve güzel haliyle ulaştırmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aykut Zor/İHA)

Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi
Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Beykoz, Bakan, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Restore edileceği duyurulan Anadolu Feneri havadan görüntülendi - Son Dakika


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