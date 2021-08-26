Bakan Karaismailoğlu'nun talimatıyla çocuklar helikopterle gezdirildi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta çocukların helikoptere binmesini sağladı.
Gerze ilçesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, karşılaştığı çocuklara, "Helikoptere binmek ister misiniz?" diye sordu.
Çocukların "Evet" cevabı üzerine Karaismailoğlu, yetkililere talimat vererek çocukların helikoptere bindirilmelerini sağladı.
Çocuklar, ilçe stadından havalanan helikopterle bir süre ilçe semalarında gezdirildi.
Kaynak: AA
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