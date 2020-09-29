Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda, 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, tüm ulaşım modlarında çok yönlü faydalarıyla akıllı ulaşım sistemlerinin dünyanın gündeminde olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Bu kapsamda biz de bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak tüm ulaşım modlarımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya başladık. Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik çalışmalarımızla; seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, hareketliliği artırmayı, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Akıllı Ulaşım Sistemleri projeleri ile; izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri, Bakanlığımızın ulaştırma ve haberleşme alanında yürüttüğü hizmetlerden yenilikçi ve vizyoner adımlarından birisi. Bu anlamda ülkemizin güçlü bilişim ve haberleşme altyapısının sunduğu imkanlarla; ulaşım sektörü ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kesişim noktasında ortaya çıkan çözümleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNE DESTEK OLUYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, diğer yandan vatandaşların artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler de ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Salgının başlangıcı ile birlikte yaklaşık 800 bin sağlık çalışanımıza, aile hekimlerine ve YÖK'e bağlı üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullardaki öğrencilerimize yönelik ücretsiz ses ve internet paketlerinin tanımlanmasını sağladık. Sağlık Bakanlığı'mızın sahada ve filyasyon ekiplerinde bulunan yaklaşık 25 bin çalışanına aylık 15 GB ve 15 bin dakika paketleri halen devam etmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'mızın Eğitim Bilişim Ağından yararlanmakta olan tüm öğrencilerine mobil ve sabit operatörlerimizle birlikte 6 GB ve 8 GB ücretsiz internet paketlerini vermeyi sürdürüyoruz. Bu sayede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum."'SİBER TEHDİTLE İLGİLİ BİRÇOK ÖNLEYİCİ FAALİYETİ YERİNE GETİRDİK'Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde bilgi ve iletişim altyapısıyla, başta eğitim, sağlık, bankacılık ve enerji olmak üzere kritik altyapıların hizmet sürekliliğini sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi üzerinden anlık olarak trafikleri takip ettiklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Siber vatanımızda da gözetimimizi ve hakimiyetimizi büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Son 6 ayda, koronavirüs konulu; zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlerle ilgili birçok önleyici faaliyeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede; Covid19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 adet komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 adet sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 adet zafiyetin tespiti ve kapattırılması Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir."


Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika

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