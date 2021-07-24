Bakan Karaismailoğlu: "Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldıracağız" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ve Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Arhavi'de yaşanan sel felaketinde göçen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Karaismailoğlu, Arhavi Cumhuriyet Mahallesi karşısında göçen yol yapım çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Sonrasında Artvin'in Murgul ilçesine geçen Karaismailoğlu, Murgul Deresi'ne düşen ve kaybolan Serdar Yiğit'in arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyerek Serdar Yiğit'in yakınları ile görüştü.

Sel felaketinin ardından yürütülen programlı çalışmalar sayesinde bölgede yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Arhavi'de, sel felaketinde etkilenen bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldırarak; Artvinli vatandaşlarımıza emniyetli ve konforlu ulaşım hizmetini yeniden sunacağız. El birliğiyle çalışıyor, bölgeyi hızlıca yeni çehresine kavuşturacak adımları atıyoruz" diye konuştu.

Arhavi Cumhuriyet Mahallesi karşısı göçen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, sonrasında Arhavi Çifte Köprü mevkiinde selden etkilenen yerleri inceledi. Karaismailoğlu, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde, 18. Yüzyılda inşa edilen ve 2003 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğünce restore edilen, uzunluğu 35 m ve 38 metre olan "Çifte Köprüler" de sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti. - ARTVİN