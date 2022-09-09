BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ

09.09.2022 13:35

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı'yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Metrosu'nu da aralık ayında hizmete sokacağız" diye konuştu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

"20 YIL ÖNCE 30 MİLYON OLAN HAVAYOLU YOLCUSU 210 MİLYONA ÇIKTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan havayolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053'e kadar bu sayıyı 400 milyona çıkarmak. 225 milyar dolarlık ticaret hacmi bugün 250 milyar dolar olacak. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmamızın nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim,sanayi, tarım ve turizm sayesinde. Bizim çok paramız yok, bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu, bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işleri yaptık" dedi.

"ÇAM VE SAKURA HASTANESİ METRO HATTI ARALIK AYINDA HİZMETE GİRECEK"

Bakan Karaismailoğlu "Şu anda 250 kilometre devam eden işletmeler olan raylı sistem hattının tamamı yine Ak Partili Belediyeler döneminde yapılmıştır ve işletilmeye başlanmıştır. Bütün ihaleleri yapılmış, 100 kilometrelik metro hattının da geçmiş dönemde bizlerin yönetiminde olan Ak Partili Belediyeler zamanında başlamış, ihaleleri yapılmış hatlardı. Bu hatların da şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. 2019 seçimlerinden sonra hangi akla hizmettir, hangi mantıktır, şehrin gerekli olan işi bitmiyor ve bitmiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dünyanın en büyük ve modern hastanelerinden birisiydi. Bu hastaneye metro planlanmıştı. Maalasef yolunu bile yapmayan bir yerel belediyeyle karşı karşıya kaldığımız için 1 ay içerisinde bakanlık olarak üstlenerek yolları tamamladık. Yine yerel yönetim sorumlusu olduğu metro hattından imtina ettiğini görünce hemen bizler de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla burayı devraldık. Bu metroyu da inşallah aralık ayında hizmete sokacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu "Bir taraftan görevini yapmayanlar, bir taraftan görevinin sorumluluklarını çok daha fazlasını yerine getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı'yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
500
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu Sancaktepe'de esnafı ziyaret etti
Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 18:50:43. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement