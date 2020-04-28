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Bakan Karaismailoğlu: "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları...
6 saat önce
Bakan Karaismailoğlu: "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek.
Bakan Karaismailoğlu: "Orta Asya'dan yük getiren şoförler, araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyecek."
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:00 Kaynak: AA
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