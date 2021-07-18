Bakan Karaismailoğlu: "Ortalığı önemli ölçüde topladık, acil ihtiyaçları giderdik" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Ortalığı önemli ölçüde topladık, acil ihtiyaçları giderdik"

RİZE - Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen selin ardından yapılan çalışmaları değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Ortalığı önemli ölçüde topladık, acil ihtiyaçları giderdik" dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen selde en çok etkilenen Güneysu ilçesindeki temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Olayın ilk saatinden beri sahadayız. 24 saat olayları takip ettik. Maalesef 6 tane kaybımız var, onların acısını yaşıyoruz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İki kaybolan vatandaşımız var. Onlarda arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda onları da ulaşabilmek için takiplerini yapıyoruz. Malumlarınız ilk gece de hem ulaşım anlamında haberleşme anlamında bazı sıkıntılar yaşadık. Ama sonrasında ulaşım ve haberleşme açısından, diğer ihtiyaçlar konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Bugün itibari ile herhangi bir ulaşım ve haberleşme sorunumuz eksiğimiz yok açısından. Artık bundan sonra böyle bir afet durumunda bu etkilerin yaşamaması için, burada kalıcı projeler yapmak için arkadaşlarımla çalışmalarımıza hız verdik. Bundan sonra heyecan olsun veya diğer başka nedenlerden yaşanmış olan sıkıntıları bir daha yaşamaması için kalıcı projeler yapıp projeler dahilinde uygulamalarımızı yapacağız. Çok üzücü bir durum. İnşallah bu afet olayların yaşanmaması için bölgede arkadaşlarımız ve bizler buradayız. Ortalığı önemli ölçüde topladık, acil ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra da afet öncesi durumuna dönmek için en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Projelerimizle bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Elimiz gözümüz kulağımız burada olacak" ifadelerini kullandı.