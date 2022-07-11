Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı"

11.07.2022 12:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nden, 8 Temmuz'da yani arife günü toplam 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de 8 Temmuz'da 14 bin 275 aracın köprüyü kullandığı belirlendi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye katma değer katan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Karaismaioğlu, bu projelerin arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprülerinin yer aldığına işaret etti.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını ifade eden Karaismailoğlu, otoyol ile güzergahın 100 kilometre kısaldığı, 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımının 3,5 saate indiğini belirtti. Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresinin 13 saate kadar çıkacağına işaret etti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE KÖRFEZİ GEÇMEK 6 DAKİKA

Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul'u Ege'ye bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. Karaismailoğlu, "Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek bir buçuk saati, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekle süresi saatleri buluyordu. Artık, Osmangazi Köprüsü'yle körfez 6 dakikada geçilebiliyor" dedi.

"SAATLER SÜREN FERİBOT KUYRUĞU SONA ERDİ"

Zamandan ciddi anlamda tasarruf elde edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Özellikle tatil dönemlerinde saatler süren feribot sırası Osmangazi Köprüsü ile sona erdi. Osmangazi Köprüsü yapılmamış olsaydı artan araç sayısı ve artan trafik nedeni ile feribotlar hizmet veremeyecek seviyeye gelecekti. Vatandaşlarımız, kilometrelerce ve saatlerce beklemeye mahkum kalacaktı" ifadelerini kullandı.

4 Temmuz'da 43 bin 301 aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranının yüzde 108 olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "5 Temmuz'da 43 bin 492 araç geçişi ile garanti karşılama oranı yüzde 109, 6 Temmuz'da 49 bin 453 araç ile garanti karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti. 7 Temmuz'da 64 bin 296 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı. Garanti karşılama oranı da yüzde 161 seviyesine yükseldi. Arife günü, yani 8 Temmuz Cuma günü, araç hareketliliğinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Toplam 80 bin 624 aracın köprüyü kullandığı belirlendi. Garanti karşılama oranı ise yüzde 202'lere çıktı. Son 6 ayda ortalama 46 bin araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Planlı yatırımlarımızla milletimize hak ettiği projeleri kazandırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ARİFE GÜNÜ 14 BİN 275 ARAÇ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANDI

Açıklamasında 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değinen Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü; 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu çerçevesinde, Gelibolu- Lapseki arasında Çanakkale Boğazı geçişini sağlıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Otoyol Ringinin tamamlanmasını sağlayacak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en önemli geçiş noktasını oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna, prestij projelerinden biri oldu. 'En'lerin, 'ilk'lerin ve rekorların projesi olarak, ülkemizin simge yapılarından birine dönüştü. Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi de 6 dakikaya indi. Tatil dönemlerinde körfezdeki benzer görüntüleri Çanakkale'de de görüyorduk. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yaparken, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç köprüyü kullandı. Ülkemize katma değer katan bu projemizde tıpkı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi garanti karşılama oranlarını yakalayacak" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ahmet Furkan Gülap/İHA)

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Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz' Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Osmangazi Köprüsü'nde, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç ile rekor kırıldı' - Son Dakika

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