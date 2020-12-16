Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var

16.12.2020 18:21
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en kaliteli en güvenli otoyollarını yapıyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en kaliteli en güvenli otoyollarını yapıyoruz. Dünyaya örnek oluyoruz. Sırf otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı firmalar yabancı ülkeler var" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Niğde otoyolunun ana kontrol merkezini gezip açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Bugün yine ülkemiz için gelecek nesiller için çok önemli günlerden bir gündü. Ankara-Niğde otoyolunun tamamını bugün itibarıyla açmış olduk. 330 kilometrelik devasa bir yol; çok büyük bir yatırım. Yine ülkemiz için gurur; dünya için örnek projelerden bir tanesi. Malumlarınız ülkemiz genelinde son 18 yılda bölünmüş yol uzunluğu 28 bin kilometreye ulaştı. Bununla birlikte yıllık sadece 18,5 milyar lira yakıt ve zamandan tasarruf ettik; tabii bunun yan faydaları ve artı maliyetlerini düşündüğümüzde bunun çok daha üzerinde" diye konuştu.

'BUNLARIN YÜZDE 80'İNİ TAMAMLADIK'Karaismailoğlu, ülkenin belirli yerlerinde trafik yoğunluğunun, ihtiyaçlarının çok acil ve yoğun olduğu kesimlerde ilave finans kaynakları üretmek için yap-işlet-devret projeleri de faaliyete geçirdiklerini dile getirerek, "Malumlarınız bizim son 18 yılda yaptığımız 910 milyar liralık yatırımın sadece yüzde 18'i yap-işlet-devret projeleri ile yani kamu-özel işbirliği ile yapıldı, yapılmakta olan projeler de var. Bunların yüzde 80'ini tamamladık. Ayrıca kamu-özel işbirliği ile yapmayı planladığımız projelerimiz de var. Daha çok yap-işlet-devret projelerini değerlendirdiğimiz, uygulamaya koyduğumuz, fizibilitesi uygun olan kesimler; trafik yoğunluğunun fazla olduğu kesimler. Bunlardaki amacımız işleri kısa sürede bitirip vatandaşımızın ve milletimizin hizmetin de kullanmak ve hem de ilave finans kaynakları oluşturmak" ifadelerini kullandı.'EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA OTOYOL RİNGİ KESİNTİSİZ'

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun önemli projelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "330 kilometre uzunluğunda Ankara ile Niğde arasını bağlayan, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini bağlayan ayrıca Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda bir otoyol ringini tamamlayan devasa bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla bir otoyol ringi Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz olarak bağlanmış oldu. İnşallah çok büyük hizmetleri olacak proje ekonomiye ve bunun yanında istihdama, tarıma ve özellikle turizme büyük katkılar sağlayacak. Böyle 330 kilometrelik devasa bir projeyi çok kısa sürede inşa ederek ekonomiye kazandırdık. Otoyolumuz tamamen güvenli, konforlu ve devasa bir otoyol oldu. Bunda çok iddialıyız. Dünyanın en kaliteli en güvenli otoyollarını yapıyoruz. Dünyaya örnek oluyoruz. Sırf otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı firmalar yabancı ülkeler var" diye konuştu.


Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Niğde, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var - Son Dakika


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