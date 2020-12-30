Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.' - Son Dakika Ekonomi

2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı