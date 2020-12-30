Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

30.12.2020 18:25
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.' - Son Dakika Ekonomi


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