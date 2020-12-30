Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
30.12.2020 18:25
Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.
Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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