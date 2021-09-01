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Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık

01.09.2021 12:35
Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık, System.String[]

Bakan Karaismailoğlu: Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattıkULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve sızıntıya karşı Akdeniz'i bariyerlerle kapattıklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu: Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı bakanlık olarak harekete geçtiklerini ve sızıntıya karşı Akdeniz'i bariyerlerle kapattıklarını ifade etti.

Bakan Karaismaioğlu, Suriye kaynaklı deniz kirliliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Suriye sınırında bulunan Baniyas ilindeki Elektrik Santrali'nde fuel-oil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına zarar vermemesi için bakanlığın teyakkuza geçtiğini bildirdi. Kirliliğin kıyıları tehdit etmesi üzerine KKTC'nin Türkiye'den yardım istediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Talimatlarım doğrultusunda petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından acil müdahale başlatıldı" dedi.

Kullanılan ekipmanlar hakkında da bilgi veren Bakan Karaismaioğlu, "Petrolü temizlemek için; 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2 bin adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan 'Yapracık' ve 'Altuğ 2' römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Söndüren 10' römorkörü kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.'SEYİT ONBAŞI VE NENE HATUN GEMİSİ 3 EYLÜL'DE BÖLGEDE OLACAK'Karaismailoğlu, bakanlığa ait Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından işletilen Seyit Onbaşı Petrol Toplama Gemisi'nin 30 Ağustos'ta, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin ise 31 Ağustos'ta KKTC'ye intikal etmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını ve 3 Eylül'de bölgede olmalarının planlandığını kaydetti.Karaismailoğlu, bölgedeki gemilere yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs KEGM'ye ait 'Vatan' römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldığını ifade etti.'TÜRKİYE VE KKTC KIYILARINA BULAŞAN KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'Karaismailoğlu, uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre, 30 Ağustos itibarı ile 1 milyon dekardan fazla alanda kirlilik gözlendiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kirlilik her bir alanda aynı yoğunlukta olmayıp, öbekler halinde hareket etmektedir. Bununla birlikte başta deniz suyu sıcaklığı olmak üzere oşinografik koşullar ile petrolün türevi, kirliliğin denizdeki durumunu ve hareketini etkilemektedir. Şu anda ülkemiz kıyılarına veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir. KKTC'nin yaklaşık 15 deniz mili açığına ulaşan yoğun kirlilik öbeklerinin, bölgedeki meteorolojik koşullara bağlı olarak kuzey doğu yönüne hareket ettiği, İskenderun Körfezine doğru gelebileceği değerlendirilmekte olup ülkemiz kıyılarını korumak amacıyla, İskenderun Körfezi ile Mersin bölgesinde hazırlıklı olma çalışmaları başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, -


Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık
Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık

Adil Karaismailoğlu, Akdeniz, Suriye, Petrol, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu Petrol sızıntısına karşı Akdeniz'i bariyerle kapattık - Son Dakika


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