Bakan Karaismailoğlu: Pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibarıyla yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar 3 Hususi Pilot Lisansı (PPL), 3 Havayolu Nakliye Pilotu Lisans (ATPL) ve 2 Balon Lisans sınav yapılacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Karaismailoğlu, özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde öngörülü davranarak uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülkeye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu hatırlatarak, "Küresel salgına karşı en başından itibaren verilen mücadele 83 milyonun birlik ve beraberliği ile sürdürüldü. Bugüne kadar birçok zorlu sınavdan başarı ile çıkan ülkemiz şüphesiz ki bu sınavı da başarı ile tamamlayacak" dedi.

'TÜRK MİLLETİ KÜRESEL DAYANIŞMA İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI'

Karaismailoğlu, Türk milletinin küresel dayanışma ile gücüne güç kattığını kaydederek, "Bu dayanışmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Coğrafi konumu itibari ile dünyada stratejik bir öneme sahip olan Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı ivmenin devam ettirilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde havacılık sektörüne damga vuracak önemli eserlerin mimarı olmaya devam edecek" diye konuştu.

'SINAVLARIMIZI SOSYAL MESAFE BAĞLI OLARAK YAPACAĞIZ'

Karaismailoğlu, 'yeni normalleşme' ile birlikte Türkiye'de tüm ulaşım modlarında sağlık ve güvenliğin ön planda tutularak, seyahat süreçlerinin de başlatıldığını ve vatandaşa hizmet için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Havacılık sektöründe de iç hat uçuşların 1 Haziran 2020 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya yapılan seferle başladığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörde durdurulan sınav süreçleri de normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamasına karşın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen pilot lisans sınavlarını 29 Haziran itibariyle yeniden başlatıyoruz. 29 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar üç PPL, üç ATPL ve iki Balon Lisans sınav yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli olarak hazırlanacak olan genelge kapsamında pilot adaylarımızın sağlığı için tüm tedbirler alınarak, sınavlarımızı sosyal mesafe ve izolasyona bağlı olarak yapacağız. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum."