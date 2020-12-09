Bakan Karaismailoğlu, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylemlere tepki gösterdi
09.12.2020 01:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Irkçı söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakan, "Spor müsabakaları insanlığı birleştirici bir özelliğe sahiptir. Duygusu da motivasyonu da farklılıklardan değil bu birlikten gelir. Irkçı ifadeleri hayatın hiçbir alanında kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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