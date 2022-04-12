BAKAN KARAİSMAİLOĞLU PTT ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU PTT ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI

12.04.2022 11:09

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

PTT Avrupa Yakası Kargo İşleme Merkezi'ndeki programdaki konuşmasında Karaismailoğlu, Türk milletine hizmet eden önemli kuruluşlardan birinin PTT olduğuna belirterek, "PTT bugün merkezleri, şubeleri ve acenteleri olmak üzere yaklaşık 5 bin iş yeri noktasıyla Türkiye'nin en yaygın iş ağına sahip. PTT, 45 bine yakın personeli ile posta, kargo, bankacılık, e ticaret ve lojistik alanlarında milletimize en kaliteli, hızlı, ekonomik ve güvenilir hizmeti sunuyor. Vatandaşlarımıza; konutta maaş, sosyal yardım ve destek ödemelerini büyük bir disiplin ve özveri ile yerine getiren PTT, gidilmeyen yere gitmek hedefi doğrultusunda, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde hizmet veriyor. PTT, günden güne geliştirdiği kargo hizmetiyle, kargo pazarının lideri olma konusunda da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor." dedi.

"PTT'MİZ, ADETA DEVLETİMİZİN VATANDAŞINA UZATTIĞI ELİ OLDU"

Bakan Karaismailoğlu, "PTT, Evrensel Posta Yükümlüsü olarak kargo teslimatlarını köy adreslerine kadar ulaştırıp taşıdığı gönderilerin ücretlendirilmesinde mesafe farkı gözetmiyor. Özellikle pandemi döneminde hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT'miz, adeta devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu. Ayrıca her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren, gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da ülkemizi başarıyla temsil ediyor" diye konuştu.

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Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Türk, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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