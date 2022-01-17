Üye Girişi
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2 - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2

17.01.2022 12:48

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restore edilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılışını yaptı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restore edilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılışını yaptı.

Sultan Abdülmecid döneminde 1859 yılında yaptırılan tarihi Şile Deniz Feneri'nde 27 Ağustos 2020 tarihinde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları sona eren fener için bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu restorasyonu başlayan diğer tarihi fenerler hakkında da bilgi vererek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müz eliyle kıyılarımızın dört bir yanında denizcilerimize yol gösteren 41'i tarihi olmak üzere 493 fenerimizin restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak yeniliyoruz. 2020 yılında 5'i tarihi eser olmak üzere 94 fenerin bakım, onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başladık. Ayrıca tarihi olmayan 89 betonarme fener ile tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımlarını da 2021 içinde tamamladık. İstanbul'da bulunan Ahırkapı ve Yalova'da bulunan Dilburnu tarihi fenerlerinin restorasyonları da tamamlanma aşamasında. Tarihi Türkeli, diğer adıyla Rumeli Feneri'mizde ise çalışmalar süratli ve titiz bir şekilde devam ediyor. Bunların yanında 2023 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut 52 fener kulesi ile 40 yüzer seyir yardımcısının yenilenmesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

"KANAL İSTANBUL İLE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI AÇIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektörü ve denizcilik anlamında yeni gelişmeler yaşanacağını belirterek, "Yüzyıllar boyunca Türk karasuları Avrupa ile Asya'yı, Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayan en önemli suyollarını oluşturdu. Günümüzde halen dünyanın en hareketli ve yoğun deniz ticaretinin merkezindeyiz. 2003 yılından bu yana bu gerçeğin bilinciyle hareket ettik. 2003 yılında, dünyada 17. sırada yer alan Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu'nu bugün 15. sıraya yükselttik. Gemi inşa sanayinde de çok büyük başarılar elde ettik. 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 84'e çıkardık. Yıllık üretim kapasitemizi 550 bin deadweıght ton'dan 4,65 milyon deadweıght ton'a yükselttik ve yerlilik oranımızı yüzde seviyelerine ulaştırdık. Ülkemiz, mega yat üretimde dünyada 3'üncü sırada. 2002 yılında 149 olan liman sayımızı 217'ye çıkardık. 2021'de faaliyetlerine başlayan Sultan Abdülhamit'in rüyası Filyos Limanı büyük tonajlı gemilerin yeni adresi oldu. Bu limanımız Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zinciri için önemli bir aktarma merkezidir. Yine, Rize ilimizde İyidere Lojistik Limanı yapımına da başladık. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, 1930'lu yıllarda ortalama 3 bin iken son yılların ortalaması 45 bini buluyor.Oysa İstanbul Boğazı'nın emniyetli yıllık geçiş kapasitesi 25 bine yakın" diye konuştu.

"SAZLIDERE KÖPRÜSÜ'NÜN TEMELİ ATILDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal'ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Aynı zihniyet, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri yapılırken de iş başındaydı" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2

YORUMLAR
500

Adil Karaismailoğlu, Restorasyon, Fenerbahçe, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2 - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun         
19:32
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 19:37:30. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU RESTORE EDİLEN TARİHİ ŞİLE DENİZ FENERİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI -2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement