Bakan Karaismailoğlu: Rusya'dan tatil bölgelerine uçuşlar 10 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların 1 Ağustos itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint- Petersburg, Rostov-on-Don'dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya'dan tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren yapılacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını bildirdi. İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya Federasyonu'nun uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle açma kararı aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye'den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos itibariyle başlatılacağını açıklayarak, "Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak" dedi.