Bakan Karaismailoğlu: Rusya'dan tatil bölgelerine uçuşlar 10 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların 1 Ağustos itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint- Petersburg, Rostov-on-Don'dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya'dan tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren yapılacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını bildirdi. İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya Federasyonu'nun uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle açma kararı aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye'den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos itibariyle başlatılacağını açıklayarak, "Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak" dedi.

'BELGESİ OLMAYAN UÇAĞA BİNEMEYECEK'Bakan Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye arasında uçuşların başlamasının iki ülke tarafından da sabırsızlıkla beklendiğini, ancak uçuşların Covid-19'a yönelik bir dizi önlemle başlatılacağını kaydetti. Rusya'ya gidecek yolcu ve mürettebatın en fazla üç gün önce PCR metodu ile gerçekleştirilmiş Covid-19 testi yaptırmış olmaları gerektiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Negatif sonuçlu Covid -19 testinin ibraz edilememesi durumunda ise Rusya'ya giden yolcuların varışlarından itibaren 3 gün içinde bir laboratuvar testine tabi tutulacaklar. Tüm yolcular uçuş esnasında İngilizce-Rusça dillerinde bir anket dolduracaklar. Negatif PCR testini teyit eden herhangi bir belgesi olmayan yolcuların uçağa binişlerine havayollarınca izin verilmeyecek" diye konuştu. 'UÇUŞ ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ'Normalleşme süreci ile birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, yurtdışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, "1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak. Salgının seyrine bağlı olarak, Tunus Cezayir , Mısır, Kırgızistan Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, birçok dünya ülkesinin etkilendiği Covid-19 salgından Türkiye'nin iyi yönetilen süreç, öngörülü bakış açısı ve deneyimleri ile en az kayıpla çıktığını ve sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşme ile sürdürüldüğünü belirtti.

Haber: ANKARA, -