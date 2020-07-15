Bakan Karaismailoğlu: Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri nedeniyle yurt dışı uçuşların durdurulmasının ardından, 11 Haziran itibariyle belirli ülkelere uçuşların başlatıldığını anımsattı. Karaismailoğlu, "11 Haziran itibariyle yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibariyle, Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

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Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde Türk taşıyıcıları 2019 yılı içerisinde Rusya'daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcılar ise Türkiye'deki 7 noktaya haftalık 127 frekans sefer gerçekleştirmek üzere izinlendirildi. 2019 yılı Türkiye turizm istatistiklerinde Rusya Federasyonu 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi ile birinci sırada yer almıştı.


Adil Karaismailoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık - Son Dakika
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