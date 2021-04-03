Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"
03.04.2021 15:12
Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız" Bakan Karaismailoğlu, Pendik Belediyesi'ni ziyaret etti Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi'ni ziyaret...
Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"
Bakan Karaismailoğlu, Pendik Belediyesi'ni ziyaret etti
İSTANBUL - Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldıktan sonra Pendik Belediyesi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız" dedi.
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